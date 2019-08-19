İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan Tosya istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 37 NA 668 plakalı tır, Karadere Mevkiine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 122 ambulansıyla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.