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Kastamonu TSO, milli eğitime 78 adet tablet teslim etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, öğrenciler için temin ettiği 78 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla temin edilen 78 adet tablet, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca temin edilen 78 adet tabletin bir kısmının, ilçelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere de dağıtılacağı belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile yönetim kurulu üyelerine tablet desteği için teşekkürlerini sundu.

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