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Kastamonu UMKE ekibi, ikinci kez kurtuluşun tanığı oldu

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İzmir’de 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin’in enkaz altından kurtarılma çalışmalarına destek verdi.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İzmir'de 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altından kurtarılma çalışmalarına destek verdi.


İzmir'deki depremden en fazla etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu UMKE ekibi, yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarma operasyonunda görev aldı. Kastamonu UMKE ekibinden Gökhan Albayrak, Nuh Kolcu ve Mustafa Demir, diğer UMKE ve kurtarma ekipleriyle birlikte saatler sonra enkazdan kurtarılan İdil'i sedye ile aldı, alandaki ambulans ekibine teslim etti.

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