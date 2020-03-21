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Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda gözlem altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek vermeye devam ediyor.

Ayrıca Kastamonu UMKE ekipleri, hastane önüne Mobil Acil İlk Müdahale Hastanesi kurarak tedbirlerini arttırdı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı Kastamonu'da tedbir amaçlı çalışmalarda hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda Korona virüs şüphesi nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşlara yemek vermeye devam ediyor. Ekipler, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri ile gözlem altında tutulan vatandaşların ara öğün ihtiyaçlarını karşılıyor.


Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, “Ekiplerimizle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumunda korona virüsü nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşlarımıza sabah, öğlen ve akşam yemeklerini vermeye devam ediyoruz. Ayrıca gözlem altındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ara öğünde veriyoruz. Gözetim altında tutulanların gözetim süreçlerini en iyi şartlarda geçirmeleri amacıyla azami gayret gösterilmektedir. Bu hususta Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız, Kastamonu Valiliği öncülüğünde kararlılıkla çalışmalarını yürütmektedir. Temennimiz öncelikle ilimiz genelinde, sonrasında ülkemiz genelinde virüsün insanlara bulaşma durumunun engellenmesi ve bu hususta vatandaşlarımızın azami özen ve dikkati göstermesidir” dedi.


Öte yandan Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de (UMKE) önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kastamonu UMKE ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servis önünde Seyyar Mobil Acil İlk Müdahalesi Hastanesini kurdu. Ekipler, olası acil durumlarda ilk müdahaleyi kurdukları bu seyyar hastanede yapmayı planlıyor.

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