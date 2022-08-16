Kastamonu Üniversitesi, en çok tercih edilen üniversiteler arasına girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre lisans doluluk oranı yüzde 95'e, ön lisans doluluk oranı ise yüzde 100 doluluğa ulaşan Kastamonu Üniversitesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan 6 bin 550 kontenjanın 6 bin 383 öğrenciler tarafından tercih edildi. Son zamanlarda yükselişini sürdüren Kastamonu Üniversitesi, ayrıca 43 programda ve 79 ön lisans programında ise yerleşme oranı yüzde 100 oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “2022 Yükseköğretim yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kastamonu Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize Kastamonu'ya hoş geldiniz diyor, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Kastamonu Üniversitesi'ni her yıl daha ileriye taşıma hedeflerinin olduğunun altını çizen Rektör Topal, “Zengin akademik programları, araştırma merkezleri, uzman akademik kadrosu ve ilmi düşünceye dayalı eğitim programlarıyla Kastamonu Üniversitesi, yayımlanan rakamlarla birlikte Ülkemizde en çok tercih edilen Üniversitelerimizden biri oldu. Sürekli yükselen tercih oranları, yeni açılan programlarımız ve bölümlerimize olan ilgi hiç kuşkusuz her yıl artarak devam etmektedir. Üniversite yönetimi olarak bizler de öğrencilerimizin ilmi, sosyal, sportif ve kültürel gelişimini destekleyecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2022-YKS sonucunda Kastamonu Üniversitesi'nin herhangi bir bölüm ya da programına yerleştirilen adaylar için e-kayıtlar, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, üniversiteye gelerek kayıt yaptıracak adaylar için ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.