Kastamonu Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev başkanlığındaki heyet, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz da hazır bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Türki cumhuriyetlerinden Kastamonu Üniversitesine gelen öğrencilerin durumu değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Türk Dünyasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Mevlana, Erasmus+ gibi çeşitli programlar ile Türki cumhuriyetlerindeki üniversiteler ile iş birliği yaparak ilişkileri güçlü tuttuklarını vurguladı. TÜRKSOY ile Türk kültürlerini korumak ve Dünyaya tanıtmak amacıyla bilim ve kültür alanında daha fazla ortak çalışmalar yapmak istediğini belirten Topal, iki kurum arasında imzalanan protokol ile çeşitli alanlardaki iş birliğinin bir adım öteye taşınacağını ifade etti.

Ziyarette, TÜRKSOY ile Kastamonu Üniversitesi arasında ortak faaliyetler yapılması, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları arasında yardımlaşmanın sağlanması amacıyla iş birliği Protokolü imzalandı. Protokolle, kültür, sanat konuları ve akademik alanlarda Türk kültür ve mirasının korunması, geleceğe aktarılması ve dünyaya duyurulması gibi alanlarda ortak bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

TÜRKSOY heyeti de gelecekte yapılacak projelere destek vermekten dolayı gurur duyacaklarını belirterek, ilgileri ve misafirperverliklerinden ötürü Rektör Topal'a teşekkür etti.