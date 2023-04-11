Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Üniversite Araştırma Proje Yarışmasında 1'inci oldu.

Kastamonu'da yaygınlaştırılan Ar-Ge tabanlı çalışmalar ve proje üretme kültürü çerçevesinde, öğrencilerin gerçekleştirdiği inovatif projelerle farklı alanlardaki yarışmalarda başarılara imza atılmaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 2242 - Üniversite Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi'nde Kastamonu Üniversitesi öğrencileri 1'inci oldu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Enes Yüksel, Mensur Basan, Berat Aktaş, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Gizem Ateş ve Enes Furkan Kılıç'ın G-MEX takımı olarak hazırladıkları “Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Modern Fizik ve Atom Fiziği Konu İçeriklerinin İnteraktif Sanal Gerçeklik Ortamında Deneyimlenebilmesi Üzerine Bir Uygulama Geliştirilmesi” başlıklı proje ile yarıştı. 511 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada, ön değerlendirme sonucunda 9 alanda toplam 115 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin projesi, eğitim kategorisinde finalist olmaya hak kazanan 14 proje arasından, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirildi ve 1'inci seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Öğrenciler, bu başarılarıyla TÜBİTAK tarafından verilen 40 bin TL değerindeki ödülün de sahibi oldu. Öğrenciler 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2023 çerçevesindeki törende de birincilik ödüllerini alacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilerin TÜBİTAK 2242 - Üniversite Araştırma Proje Yarışmalarında göstermiş oldukları başarıdan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kastamonu Üniversitesi'nin bilim ve teknoloji dünyasında daha fazla yer edinmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Rektör Topal, başarıda emeği geçen öğrencileri ve destek veren tüm akademik personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.