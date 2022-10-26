Kastamonu Üniversitesi, TSE kalite yönetim sistemi belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen belgelendirme tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Kastamonu Üniversitesi, 'TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 20-22 Eylül 2022 tarihlerinde arasında gerçekleştirilen belgelendirme tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Kastamonu Üniversitesi, düzenlenen tören ile 'TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı.

Konu ile ilgili açıklama yaoan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Kastamonu Üniversitesi için bu büyük bir başarı ve gururdur. Kalite sürecinin başından beri yanımızda olarak Üniversitemize destek veren TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Baş Tetkikçi Erol Kaygı'ya, Üniversitemiz bünyesinde bu süreci yürüten Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Demirel ve koordinatörlük birim personeli başta olmak üzere süreci sahiplenen ve destek veren birim amirlerimize, Üniversitemizin kalitesinin artması için gayret gösteren tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederim” dedi.

TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Baş Tetkikçi Erol Kaygı ise kalite yönetim sistemleri dünyanın her tarafında aynı şekilde uygulanan tek standart olduğunu belirterek, “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kurumlar için kendilerine duyulan güvenin bir göstergesidir. Bizler için çok meşakkatli bir süreç oldu. Ancak bu bir başlangıç. Kastamonu Üniversitesi ile yeni bir kalite yolculuğuna başlamış olduk. Belgenin üniversitemize hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Baş Tetkikçi Erol Kaygı, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni ve bayrağını Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a teslim etti.

Rektörlük makamında yapılan törene, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Mehmet Atalan, TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Baş Tetkikçi Erol Kaygı, TSE Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Demirel ile birlikte kalite koordinatörlüğü birim personeli katıldı.