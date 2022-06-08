Kastamonu Üniversitesinde Uygulamalı Türk Halk Bilimi Müzesi açıldı

Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Merkez Kütüphanesi'nin ikinci katında bulunan alanda düzenlemesi yapılan “Uygulamalı Türk Halk Bilimi Müzesi'nin” açılışı gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile birlikte öğretim üyelerinin katkılarıyla atıl durumdaki kültürel eşyaları ayrıştırıp, bakımlarının yapmasıyla faaliyete geçirilen müze, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açılışa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Genel Sekreter Vekili Şevket Bahçacıoğlu, Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Aydın, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Aydın, müzenin alışılagelmiş müzelerden farklı olarak, öğrenciler ile birlikte yaşaması ve etkin şekilde kullanıma açılmasını amaçladıklarını söyledi.

Aydın, burada belli periyodlar ile şiir dinletileri ve edebiyat okumaları yapmak için gerekli çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Konuşmalarını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün ise, “Kültürümüzü yaşatan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmamızı sağlayan, bizlere özümüzü hatırlatan her şey bizim için çok kıymetlidir. Bugün burada teneffüs ettiğimiz ortam bizleri yakın tarihimize götürdü. Emeği geçen herkese bu anlamda teşekkür ediyor, çalışmalarını destekliyorum” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencilerine müzenin hazırlanmasında rehberlik eden Dr. Öğretim Üyesi Tuba Dalar da, müzeyi hazırlarken büyük bir keyif aldıklarını, öğrencileri ile birlikte kendinden sonraki öğrencilere bir miras bıraktıklarını, bundan dolayı da çok mutlu olduklarını ifade etti.

Açılışta öğrenciler bağlama dinletisi gerçekleştirdi. Açılışın ardından katılımcılar, müzeyi gezerek bilgi aldı.