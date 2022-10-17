Kastamonu Üniversitesi'nden maden işletmelerine çalışma ziyareti

Dr. Kasım Yenigün, beraberindeki heyet ile birlikte Hanönü ve Küre'de bulunan bakır madenlerine çalışma ziyaretinde bulundu.

Dr. Kasım Yenigün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, beraberindeki heyet ile birlikte Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bakın madeni işletmesine çalışma ziyaretinde bulundu. Maden yöneticileri tarafından karşılanan heyet, maden sahasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan toplantıda, Rektör Yardımcısı ve Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent'in imkanları konularında firma yetkililerini bilgilendirerek, üniversite-sanayi işbirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Prof. Dr. Ömer Küçük, Fen Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Talip Çeter, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Kandemir, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı, İhsangazi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Topaçoğlu, Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin, MMF Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hakan Şevik, MMF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu ve Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Kazım Yasin Özbey yer aldı.

Ziyaretler çerçevesinde, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Kastamonu İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu ve Mühendis Muhammed Burak Kızılcı, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, KOSG EB İl Müdürü Nevzat Erol, Kastamonu Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin, KUZKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Dr. Eray Aydın, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları Öğretim Görevlileri Berkan Güngör ve Kazım Yasin Özbey, Küre ilçesinde bulunan bakır madenini de ziyaret etti.

Ziyarette gerçekleştirilen toplantıda sanayinin ihtiyaçlarına yönelik doktora tez konularının belirlenmesi ve sanayide enerji maliyetlerinin minimize edilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent'in imkanları ve firmaya sağlanabilecek katkılar tartışıldı.

Toplantı iş birliklerinin geliştirilmesi ve tarafların birbirlerini daha yakından tanımaları için detaylı saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, görüş ve temenniler ile son buldu.