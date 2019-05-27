Kastamonu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Topal, görevi devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kastamonu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, görevi Prof. Dr. Seyit Aydın'dan devraldı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen törene üniversitenin akademik ve idari personeli de katıldı.

Törende konuşan eski Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, 8 sene boyunca Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü görevini en iyi şekilde hizmet etme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yeni göreve atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Aydın, “Her yeni başlangıcın sonu oluyor. Bizde Rektörlüğe ilk başladığımız da sekiz yılın çok uzun zaman olduğunu zannetmişizdir. Sekiz yılın çok uzun zaman olduğu gibi ömür bitiyor. Çok uzun bir zaman değilmiş. İnşallah hayırlı ve iyi hizmetlerle tamamlamışızdır. Sizlerle beraber Üniversitemiz için gayret gösterdik. Muhterem Rektörümüze de hayırlı ve güzel hizmet dönem diliyoruz. Üniversitemiz daha ileriye gidecektir. Üniversitemizle beraber sizlerin de geleceği parlak olsun” dedi.

Kastamonu Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, “Elbette bu bir bayrak yarışı bugün hocamız yaptı bugünden itibaren biz yapacağız. Gelecekte de bir başka hocamız ve hocalarımız yapacak. Kendisine yürütmüş olduğu bu sekiz yıldaki hizmet süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem şahsım adına hem de bundan sonraki temsil edecek olduğumuz Kastamonu Üniversitesi namına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hocamızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için sizlerle beraber bu gayretin içerisinde olacağız. Elbette bu hususta beraberlik, birlik çok önemlidir. Hep birlikte çalışacağız. İnşallah bu süreçte istediğimiz arzuladığımız bir üniversiteyi oluşturma hedefi peşinde olacağız” diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi'nde adaleti ve liyakati üstün tutacaklarına dikkat çeken Rektör Topal, “Kastamonu gibi Türkiye'mizin güzide bir şehrinde bu görevi üstlenmenin mesuliyetinin farkındayım. Bu mesuliyetin gereğinin de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Tabi bu makama bizi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza takdir ve tensiplerinden dolayı huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra birlikte huzur içerisinde bir üniversite çalışma mesaisi içerisinde olacağız. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hocama da tekrar şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Eski Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a cübbesini giydirdi ve çiçek takdim etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da, hizmetlerinden ötürü eski Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın'a çiçek ve plaket takdim etti.