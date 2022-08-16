Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki 'uluslararası yaz okulu' tamamlandı

Dr. Fatih Sivrikaya tarafından koordine edilen “8. Uluslararası Yaz Okulu-8. International Summer School ‘Tree Rings, Climate, Natural Resources, and Human Interactions” etkinliği gerçekleştirildi.

TÜBİTA K tarafından desteklenen ve The University of Arizona Üniversitesinden (ABD) Prof. Dr. Ramzi Touchan ve Prof. Dr. Dave Meko'nun da eğitici olarak katıldığı yaz okuluna Pakistan, Gürcistan, Hindistan, Filipinler, İspanya, Romanya ve Türkiye'den 15 kişi katıldı.

Uluslararası yaz okulu etkinliklerinde dendrokronoloji teknikleri tanıtılarak, klimatoloji, ekoloji ve doğal kaynak yönetimindeki rolü uygulamalı olarak anlatıldı. Program çerçevesinde Araç Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazi çalışması gerçekleştirdi. Gerek arazi çalışması gerekse teorik olarak verilen eğitimler sırasında elde edilen bilgi ve bulguların uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere değerlendirileceği ifade edildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası ve firmaların katkı sağladığı uluslararası faaliyet ile ilgili görüşlerini bildiren Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje çalışmalarını tabana yaymaya ve bu tür ilmi faaliyetlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, uluslararası yaz okulunun ülkemiz ve bölge özelinde Kastamonu'da tabii kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen akademisyenleri tebrik etti.