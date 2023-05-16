Kastamonu Üniversitesi'nin projesine destek

Öğr. Üyesi Kutalmış Gökkuş'un yürütücülüğünü yaptığı proje, “TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek” modülü çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesinin projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış Gökkuş'un yürütücülüğünü yaptığı projede üniversitenin Fen Fakültesi Kimya Bölümü Doç. Dr. Nesrin Şener, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Doç. Dr. Cansel Tuncer ve Doç. Dr. Mürsel Arıcı araştırmacı olarak yer alıyor.

Desteklenen proje çerçevesinde dünya çapında Küresel Isınmaya yol açtığı bilinen karbondioksitin yüksek verimle uzaklaştırılmasına yönelik yüksek yüzey alanlı ve çok işlevli yeni tip polimerik partiküllerin sentezi gerçekleştirilecektir.