Kastamonu, ünlü fotoğrafçıların fotoğrafları ile dünyaya tanıtılacak

Kuveyt ve Bahreyn'e heyetler göndererek üst üste turlar düzenleyen Kastamonu, yeni yıla tanıtım parolasıyla girerek İtalya başta olmak üzere ünlü fotoğrafçıları kente getirerek getirerek şehrin tanıtımını sağlayacak.

Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB), Vali Avni Çakır'ın başkanlığında İl Genel Meclisinde gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlik üyeleri katıldı. Toplantıda 2022 yılı gelir ve gider hesapları, 2022 yılı faaliyet raporu, birliğe encümen üyelerinin seçimi, birliğe tahsis komisyonu üyelerinin seçimi ve Cide Belediyesi'nin birliğe üye talebi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Avni Çakır, yoğun bir şekilde, çalışma sezonuna devam edeceklerini belirterek, “Kastamonu insanının her şeyin en iyisine layık, bu anlamda bütün gücümüzle hep beraber uyum içerisinde inşallah bu güzel beldeye, bu güzel insanlara hizmet için uyum içerisinde çalışacağız. Tabii bu faaliyetlerimizin ana eksenlerinden bir tanesi de turizm. Bu konuda bugüne kadar sürekli söylediğim bir husus var. Buranın elindeki en güçlü silah turizm konusunda sahip olduğu değerler, imkanlar. Ama maalesef şu ana kadar hak ettiğimiz seviyeye bir türlü de gelemedik. Böyle de bir gerçek var. Buradaki doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri paylaştığımda insanların tepkisini gördüğümde, ‘nasıl böyle bir yeri biz görmedik' diyorlar. Bu bahsettiğimiz insanların hepsi seyahat sever, bu işin içerisindeki insanlar. Bu, bir eksiğimizin olduğunun göstergesi. Ama öte yandan da turizm olgusu son 30 yılda turizmin de ciddi bir şahlanış içerisinde. Yani rakiplerimizde çok. O anlamda biz de benzer özellikte olan ülkemizin birbirinden kıymetli beldeleri de var. Dolayısıyla bu anlamda daha çok tanıtım yapan ya da coğrafi olarak bazı avantajları kullanan, iller ön plana çıkmış. Fakat bu konuda Kastamonu bana göre sağlam ve emin adımlarla nispeten bu biraz yavaş olsa da ilerliyor. Niye çünkü en büyük sermayemiz şu an bozulmamış bir doğamız. Yani rastgele plansız, aceleyle hareket edilmiş, doğayı kirletmiş, kullanılmayan böyle bakıldığı zaman gözü yoran, en azından yapılarla karşılaşmıyoruz. Bu anlamda bakir halimiz bozulmamış doğamız en büyük sermayemiz. Ama tek başına bu da yetmiyor. Bunu bizim uygun bir şekilde uygun bir planlamayla altyapıyla üstyapıyla donatmamız gerekiyor. İlimizde, bölgemizde çok güzel çalışmalarda hep beraber imza atıyoruz. Zaten bu sektörü takip eden insanlar da bu konuda Kastamonu'yu çok daha fazla bir şekilde olumlu anlamda anlatıyorlar. Geriye bir şey kalıyor, o da tanıtım. Bu anlamda konaklama alanında da ciddi bir seviyeye gelmeye başladık. Ama tanıtım noktasında hala yapmamız gereken şeyler var. Bu konuda kurmuş olduğumuz birliğin temel hedeflerinden bir tanesi de ilimizin turizm anlamında hem ülke içerisinde hem ülke dışarısında tanıtım faaliyetlerine çok daha fazla ağırlık vererek bu konuda açığımızın kapatılması. Bu sene olayı yeni Türk Hava Yolları Müdürümüzün de sağ olsun gelişiyle bize vermiş olduğu katkıyla beraber de yurtdışı boyutuna da çevirdik. Bu anlamda iki farklı yurt dışı seyahatiyle arkadaşlarımızın bu konuda tanıtım faaliyetleri de oldu. Bunun olumlu yansımalarını da bu sezon göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuveyt ve Bahreyn heyetleri Kastamonu'da ağırlanacak

Kuveyt ve Bahreyn'e geziler düzenlediklerini söyleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuncay Sönmezışık, “9 Mayıs tarihinde Kuveyt'te 76 tur ve acente ile otellerimizin temsilcileri buluşturulmuş, 600'den fazla ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu organizasyon KASTAB öncülüğünde THY ve KUZKA'nın destekleri, özel sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Kuveyt acente ve tur operatörleri temsilcileri 8 Haziran'dan itibaren grup grup ilimizde ağırlanacaktır. 11 Mayıs 2023 tarihinde Bahreyn'de 70 tur ve acente ile otellerimizin temsilcileri buluşturulmuş 400'den fazla ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahreyn'deki tanışma toplantılarına Suudi Arabistan'ın Dammam bölgesinden de 25 acente ve tur katılmıştır. Bu organizasyon da KASTAB öncülüğünde THY ve KUZKA'nın destekleri, özel sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Bahreyn acente ve turlarının temsilcileri 8 Haziran'dan itibaren grup grup ilimizde ağırlanacaktır. Bu bölgede gerçekleştirilen tanıtımlarla kısa vadede tur girişleri hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

İtalya'dan ünlü fotoğrafçılar gelecek

Kastamonu özelinde gerçekleşen ve planlanan faaliyetlere değinen Sönmezışık, “Kastamonu yöresel lezzetleri ve Türk Mutfağı farkındalığının oluşturulmasına yönelik olarak il genelinde ilk kez lise düzeyindeki okullar arasında yemek yarışması düzenlendi. 3 Mayıs'ta 38 takımla başlayan yarışma 24 Mayıs'ta ünlü şeflerin jüri olarak katıldığı finalle başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. UNESCO Şehirler Ağı gastronomi temasındaki başvurusunu yakın bir zaman içerisinde gerçekleştirecek olan Kastamonu'da bu çerçevede yürütülen Gastronomi Eylem Planı'nın kilit faaliyetlerden biri olarak öne çıkacak. Kastamonu Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile yapılacak çalışma ile il merkezi ve bütün ilçelerimizdeki turizm unsurları güncel olarak fotoğraflanacak ve bu çıktılar valilik ve belediyelerin resmi tanıtım hesaplarında kullanılacaktır. KADASK ile yapılacak işbirliği ile turizm tesislerine yakın noktalarda farklı güzergâh ve uzunlukta yürüyüş rotaları hazırlanacak, işletmelere gelen turlara yürüyüş rehberliği KADASK tarafından yapılacaktır. Bu sayede turların arzu ettiği etkinliklerden biri olan yürüyüşler hem güvenli hem de uzmanlar tarafından gerçekleşecektir. 11-17 Haziran tarihlerinde İtalya'dan dünyaca ünlü, uluslararası düzeyde fotoğraf yarışmalarında jüri üyelikleri olan Fausto Meını, Franco Mazza ve Mario Rıstorını getirilecek olup, ürün olarak sunabileceğimiz turizm unsurlarının fotoğraf çekimleri yaptırılacaktır. Ayrıca sanatçıların bu görselleri ülkelerinde paylaşmaları istenecek, bu şekilde fotoğraf sanatçılarının bölgemize ilgisi çekilecektir. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz öncülüğünde 9-12 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstiklal Yolu Yürüyüşüne Birlik olarak her türlü katkı sağlanmaktadır. Bu çerçevede tüm belediyelerimizin bu konuda yapacakları tanıtım ve yürüyüşe katılım bu tarihi yolun önemini halkımıza anlatmak konusunda mesafe kat ettirecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2022 yılı gelir ve gider hesapları çerçevesinde toplam gelir 982 bin 654 lira 1 kuruş, toplam gider 490 bin 522 lira 14 kuruş olarak oy birliğiyle kabul edildi.