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Kastamonu Valiliği: “Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor”

Kastamonu Valiliği, 2 Eylül’de Taşköprü’de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kastamonu Valiliği, 2 Eylül'de Taşköprü'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, “2 Eylül Çarşamba günü Taşköprü ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın süresince gecesini gündüzüne katarak cansiperane görev yapan başta Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personelimiz olmak üzere Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimize, Jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Kızılay personelimize, ilimiz ve çevre illerden desteğe gelen tüm kamu ve özel sektör kişi ve kuruluşlarımız ile bölge halkına teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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