Kastamonu Valisi Avni Çakır:

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde ve bu yıl yaşanan sel yapılarının ekonomiye verdiği zararla ilgili konuşan Vali Avni Çakır, “Dengesiz yağışların da kuraklıktan farkı yok. Neticede her şeyin normali iyidir. Bu iki yağışta alt yapı zararımız 1 milyarın üzerinde oluştu” dedi.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımsal Sulamada Tasarruflu Su Kullanımı Paneli” başladı. Panele kent protokolü, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. İklim değişikliğinin etkilerinin ele alındığı panelde konuşan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, iklim değişikliğinin etkilerine değinerek, “Karbondioksit artışları neticesinde oluşan sera etkisi ile yeryüzünde kısmi sıcaklık artışları ve düzensiz yağışların etkisi kaçınılmaz olmuştur. İlimizin son yüzyıldaki uzun yıllar sıcaklık trendine de bakıldığında, ortalama sıcaklıklarda 0,8 c/100 yıl olmak üzere artış vardır. İlimizde son yıllarda görülen iklim değişikliğinden etkilenmekte, yağış rejimindeki düzensizlikler ve geç donlar ilimizdeki tarım ürünlerinin yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir. İlimizde 2006-2007 tarım sezonunda en son yaşanan kuraklık ile uzun yıllar yağış ortalamasının yüzde 30 altında kalması neticesinde bazı tarımsal gıdalarda sıkıntılar yaşanmış, oluşan yüksek fiyatlar sosyal yaşantı ve ekonomik hayat üzerinde olumsuz etki göstermiştir. İleri dönemlerde yaşanabilecek tarımsal kuraklık durumlarında, daha bilinçli ve etkin bir şekilde mücadele yapılarak olumsuz etkilerin en aza indirilmesi gereklidir” dedi.

“Atık Su Arıtma Tesisimiz Türkiye'nin ilk 3 tesisinden biridir”

Daha sonra konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da tarıma arıtma tesislerine yönelik yaptıkları yatırımlara değinerek, “Hiç bir toplum yoktur ki sadece tüketerek hayatta kalsın. Sürekli dile getiriyorum; üretmeliyiz, toprakla barışmalıyız. Bu anlamda dördüncü yılımıza dayanan belediye başkanlığım süresince tarımın ne kadar kıymetli olduğunu da her seferinde dile getirdim. Bu anlamla ilgili de 2 yıl önce park bahçeler yerleşkesinde ısıtmalı sera oluşturduk ve burada yağmur suyu ve kar sularını kullanıyoruz. Onun dışında tarıma destek amaçlı, şehrin 26-27 yıllık rüyası Atık Su Arıtma Tesisi'ni 5-6 ay önce devreye soktuk. Çok önemli bir alan olan Taşköprü Germeç arasındaki alanı sulayan Karaçomak Deresi'nin ve diğer atık suların toplandığı Atık Su Arıtma Tesisimiz Türkiye'nin ilk 3 tesisinden biridir. Büyük oranda enerjisini kendi üreten bir tesis. Orada suyu ayrıştırıyoruz, bunun yanında yaklaşık her gün 8 ton katı atık alıyoruz. Tabii bu organik ürün olarak da kullanılabilir. Kendi biriktirdiğim tohumlar vardı, hiç suni gübre görmemiş tohumlardı. İlk yıl 45 bin, ikinci yıl 60 bin, bu yıl da 100 bin fide dağıttık. Az elde edilen ürün belki ekonomik olarak çok rantabl olmayabilir ilk başta ama sonuçta sağlıklı üründür. ‘Önümüzdeki dönemde en büyük sorunlardan birinin su ihtiyacı olacak' dediğimde, ‘Türkiye gibi bir yerde su ihtiyacı mı olur' deniliyordu. İklim değişikliğiyle birlikte en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de sağlıklı gıda. Temelde sağlıklı gıda ve su problemiz var” diye konuştu.

“Bu iki yağışta alt yapı zararımız 1 milyarın üzerinde oluştu”

Kastamonu Valisi Avni Çakır da Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde ve bu yıl yaşanan sel yapılarının ekonomiye verdiği zararla ilgili çıklamada bulunarak, “Hiçbirimizin görmediği yağışları gördük. Halen de bu süreci yaşıyoruz. Bu sene 27 Haziran'da 15'ten fazla yerleşim yerinde yıkıcı yağışın etkilerini güçlü bir şekilde hissettik. Daha sonra merkezde de yarım saatte 70-80 kilogramlık yağışlar aldık. Yani bu dengesiz yağışların da kuraklıktan farkı yok. Neticede her şeyin normali iyidir. Bu iki yağışta alt yapı zararımız 1 milyarın üzerinde oluştu. Öte yandan da dünyanın ve Türkiye'nin çok güçlü bir gerçeği var. İklim değişikliğinin sahadaki yansıması kuraklık, suya ulaşmada zorluk. Biz bunu Kastamonu'da çok güçlü bir şekilde hissetmeyebiliriz. Aslında belirli bir oranda hissediyoruz, özellikle köylerimizde bu son 1 yıllık yağışların haricinde ciddi anlamda tüm köylerimizden ilave su kaynakları talebi gelmeye başlamıştı. Bu güçlü ve şiddetli yağışların zararları oldu ama en azından su kaynakları açısından faydası olmuş oldu” diye konuştu.