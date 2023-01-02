Kastamonu Valisi Avni Çakır Tosya Belediyesi'nin yatırımlarını inceledi

Tosya ilçesini ziyaret eden Kastamonu Valisi Vali Avni Çakır ve il protokolü, Tosya Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Tosya Belediyesi'nin öz kaynakları ile yapılan Tosya Şehirlerarası Otobüs Terminali, Tosya Galericiler Sitesi ve trafik eğitim parkurunda yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çakır'a bilgi verdi Daha sonra Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Yunus Emre Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan ve açılışı için gün sayılan yarı olimpik yüzme havuzunu gezdi. Tamamlanan ve inşaatı devam eden projeler hakkında Vali Avni Çakır'a kısa bir sunum yapan Başkan Volkan Kavaklıgil ilerleyen günlerde ilçe için önemli bir hizmete daha imza atacaklarını söyledi.

Projelerle ilgili konuşan Başkan Volkan Kavaklıgil, "Halkımızın takdiri ve teveccühü ile göreve geldikten sonra ilçemize hizmet etmek için çalışanlarımızla birlikte mesai gözetmeksizin çalışmaktayız. Seçim sürecinde halkımıza vermiş olduğumuzu sözleri ve projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ben ve ekibim sözde değil, yaptığımız icraatlarla ve yapacağımız yeni projelerle halkımızın karşısına çıkıyoruz. Bizler her zaman halkımızın karşısına yapamayacağımız ve de sonradan mahcup olacağımızı müjdelerle değil ciddi çalışmaların altına imza atarak çıkıyoruz" dedi.