Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı

4 günde inşaa edilen köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla araç geçişine açıldı. Köprüyü araçlar kadar vatandaşlarda kullanmaya başladı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 11 Ağustos Çarşamba günü sel afetinin izleri silinmeye başladı. Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay çayı üzerinde bulunan Çayağzı köprüsü, sel felaketinde alabora oldu. Köprünün yıkılması nedeniyle Kastamonu ve Sinop illerinin birbirine olan bağlantısı kesildi. Hem araç hem de insan geçişinin yapılamaması nedeniyle hem Sinop'ta hem de Kastamonu bölümünde çok sayıda araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. Geçici olarak helikopter ve arabalı vapurlarla mahsur kalan vatandaşların tahliyesi sağlandı. Mahsur kalan vatandaşların helikopter veya vapurlarla taşınması sürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ekipleri, 4 gün gibi kısa bir sürede Akçay çayı üzerine yeni köprü inşaa etti. İnşaa edilen köprüde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu. AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Çatalzeytin ilçesine geçerek esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kastamonu ve Sinop illerinde mahsur kalan araçları ziyaret etti. Araç sürücülerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, köprünün tamamlanması sonrası araç geçişi yapan arabaları uğurladı. Araçlar, karşılıklı olarak hem Sinop hem de Kastamonu bölümlerine köprü üzerinden geçişlerine başladı. Araçlar kadar köprüyü vatandaşlarda kullanmaya başladı. Vatandaşlar, ellerinde valiz veya diğer yaşamsal ihtiyaçlarıyla birlikte köprü üzerinden geçişlerine başladı.

“4 gün olmadan geçici köprü inşaa ederek araçların geçişini sağladık”

Kastamonu ve Sinop il sınırında bulunduklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Arkamızda görülen köprü, Çatalzeytin'i Türkeli ilçesine bağlayan köprüdür. Maalesef geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel afetinde köprü adeta ortadan kayboldu. Tabii ki biz bu arada ulaşımı aksatmadık. Hem havadan helikopterlerle transferler sağladık. Ayrıca arabalı vapurlarla da araçları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördük. Bu arada çok kısa sürede 4 gün bile olmadan geçici olarak yolu birbirine bağladık. Şu anda araçlar artık Sinop'tan Kastamonu tarafına geçmeye başladılar. Bölgede hem Kastamonu olsun hem de Sinop olsun çok yekun bir mücadele var. Devletimizin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımızı bölgede bulunuyor. Hızlıca hayatı normale döndürmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda peyderpey ulaşım aksamlarımızı yoluna koyduk gibi yani acil olan ihtiyaçları şu anda giderdik. Bundan sonra kalıcı projelerimize bir taraftan başladık. İnşallah onları da kısa sürede bitirip hayatı önümüzdeki günlerde çok kısa bir sürede tamamen afet öncesine döndürmek için büyük bir çabamız bulunuyor. Bu afet Çarşamba günü oldu, bugün 7'inci günündeyiz. Bu afet tabii ki tarihin en yıkıcı afetlerinden bir tanesi. Bölgemizde çok fazla olumsuzluklar yaşandı. Özellikle Bozkurt ilçesi özelinde hem kayıplarımız çok fazla, yine Ayancık'ta da kayıplarımız bulunuyor. Bu kayıpları geri getirmek mümkün değil. Vefat edenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Keşke olmasaydı ama böyle afet durumlarımızda devletimiz artık bütün gücüyle bölgeye yüklenerek hayatı çok kısa sürede hayatı normale çeviriyor. Şu anda Dünya'ya örnek olan bir çalışma gösteriyoruz aslında daha önceki afetlerde olduğu gibi. İnşallah artık ihtiyaç olan ulaşım akslarımız şu anda yerine gelmiş vaziyette. Bundan sonra kalıcı projelerimize ağırlık vereceğiz. Bundan sonra yapacağımız kalıcı projeler hem böyle olası afet durumlarında etkilenmeyecek şekilde yapılacak artık. Daha önceki örneklerinden göründüğü gibi. Geçtiğimiz yıl Giresun'da buna benzer bir afet yaşamıştık. Üzerinden bir yıl geçmeden orada da artık kalıcı projelerimiz bitiyor ama biz, Kastamonu ve Sinop özelinde bu projeleri çok daha kısa sürede bitirip hayatı normale döndüreceğiz. İnşallah bu afetin izlerini de çok kısa sürede ortadan kaldıracağız. Yine bölgedeyiz, hayat normale dönene kadar bölgede bulunacağız. Her zaman gözümüz kulağımız buralarda olacak. Yine milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte topyekun bir mücadele var. Ayrıca burada devlet-millet kaynaşmasının da örneklerini görüyoruz. Milletimizin bizlere gösterdikleri güven, destek çor önemli ve de sivil toplum örgütleri, gönüllüler, kurumlarımız, belediyeler hep beraber vatandaşlarımızın yaşam kalitesini normale döndürmek, daha da yükseltmek için hummalı bir çalışma var” dedi.