Kastamonu'da 1 ev ve samanlık küle döndü

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Beyalan köyünde çıkan yangında 1 ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Beyalan köyünde Cemil Fidan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. İhbar üzerine yangına Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken, 1 ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.