İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da 1 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akılçalman köyü Buzağıveren Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Daday Belediyesi itfaiye ekipleri, Daday Orman İşletme Müdürlüğü, Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği orman yangınında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.


Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


Yangına müdahale eden köylülerden Fatih Kılıç, “Yangının nasıl çıktığı tam olarak bilinmiyor. Fakat elektrik direğinden yangının çıkma ihtimali çok yüksek. Buradan geçen bir köylümüz yangını görüyor, nasıl çıktığını görüyor. Bunun üzerine hemen müdahale ediyor. Fakat o sırada rüzgar çok fazla olduğu için yangın büyüyor. Yangında evler kurtarıldı. Fakat yangın, ormanlık alana çok çabuk yayıldı. Ama itfaiye ekiplerimizin, arazözlerimizin, yangın söndürme ekiplerimizin büyük gayretleriyle orman yangını söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.