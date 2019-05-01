Kastamonu'da 1 Mayıs İşçi Bayramı törenle kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Türk-İş'e bağlı sendika üyeleri ile sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet Meydanında toplandı. Gurup adına konuşan Türk-İş Kastamonu İl Temsilcisi Mehmet Çelik, “Bugün işçilerin uluslararası düzeyde, mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığını gösterdiği bir gündür. Bizler çok iyi biliyoruz ki ekmeğimizin, barışımızın, çıkarlarımızın savaşla değil, barışla kazanabileceğimizi biliyor, savaşlardan yana hiçbir politikaya onay vermeyeceğimizi haykırıyoruz. Biz daha çok demokrasiyi herkes için istiyoruz” dedi.

“Seçimler sonra art arda gelen zamlar hayatı daha da güçlendirdi”

Seçimler sonrasında art arda gelen zamların hayatı daha da zorlaştırdığına işaret eden Çelik, “Türk-İş Konfederasyonu tarafından yıllardan beri yapmış olduğumuz anketlere göre, açlık ve yoksulluk sınırı büyük artış göstermiştir. Nisan 2019 ayı sonuna göre mutfak enflasyonu yüzde 4,61, 12 aylık oran ise yüzde 25,39 oranında gerçekleşmiştir. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 107 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 863 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 2 bin 601 TL. Kısacası art arta gelen seçim sonrası zamlar hayatı daha da ağırlaştırmıştır. Ekmek, et, tavuk gibi mutfak harcamasında ağırlığı bulunan gıda maddelerindeki artış aile bütçesini de olumsuz etkilemiştir. Geliri artmayan, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücü daha da gerilere gitmiştir” şeklinde konuştu.

“Yaşadığımız sorunlar, mücadeleyle aşılacak”

1 Mayıs'ın emekçilerin haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükselttiği gün olduğuna dikkat çeken Çelik, “1 Mayıs'ta gündemimizi, geçim sıkıntısı ve emeğin haklarına yapılan saldırılar oluşturuyor. Bugün burada daha da artan sorunlarımızı dile getirmek ve ortak mücadelemizi güçlendirmek için bir aradayız. Adımız, inancımız, ten rengimiz, yaşam biçimlerimiz, yaşadığımız şehir, çalıştığımız işyeri farklı olsa bile işçi/emekçi olmanın ortak paydasında buluşuyoruz. Dünya ekonomisi gelişiyor, ticaret artıyor, karlar patlıyor, ama emeğin bütün bu zenginlikten aldığı pay azalıyor; bu nedenle sosyal adalet git gide bozuluyor. Pasta büyüyor ama geniş kesimlerin yoksulluğu bitmiyor. Üretilen zenginliğin adaletsiz bir şekilde paylaşılması tüm insanlığı tehdit ediyor. Yaşadığımız sorunları mücadeleyle aşmamız gerekiyor. Ancak, aramızdaki yapay ayrımları ortadan kaldırıp birlik olduğumuzda mücadeleyi kazanma şansımız ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir”

Ekonomik krizin satın alma gücünü her geçen gün düşürdüğünü vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: “Birbiri ardına gelen zamlar emekçilerin belini büküyor. Bizler için temel gıda maddeleri dahi artık “lüks” haline geliyor. Krizden kurtulmanın yolu, işçi hak ve özgürlüklerinin baş düşmanı olan IMF programlarına benzer uygulamalarda aranmamalıdır. İşçi sınıfının örgütlü gücü olarak bugün 1 Mayıs'ta alanlarından haykırıyoruz. Başta kıdem tazminatı olmak üzere, işçi hak ve özgürlüklerinde gerilemeye yol açan, emeklilikte yaşa takılmamıza neden olan her türlü program, adı ne olursa olsun bizler için bir IMF programıdır. Bu programa karşı olmak ve haklarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Buradan güçlü bir şekilde bir kez daha söylüyoruz: Kıdem tazminatı örgütlü-örgütsüz tüm emekçilerin hakkıdır. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatı işçi sınıfının vazgeçilmezidir. Kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığıdır. Emeklilikte yaşa takılmak istemiyoruz.”

Konuşmanın ardından müzik eşliğinde işçiler, oyunlar oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı. İşçilere ayrıca pilavda ikram edildi. Kutlamalara CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da katıldı.