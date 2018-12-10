Kastamonu'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı

Kastamonu'da Halk Eğitim Merkezi'nde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürü ve İnsan Hakları Başvuru ve Danışma Masası Sorumlusu Mustafa Gökçe, insan hakları konusunda Türkiye'deki gelişmelerden bahsetti. Gökçe, “Türkiye'de insan hakları konusunda ana düzenleme Anayasamızın Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması başlıklı 40'ncı maddesiyle yapılmıştır. Hak ve hürriyetleri ihlal olan herkes, ilgili makama geciktirilmeden başvurunun sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. İnsan hakları korunması açısından en etkili yolun yargı yolu olduğu, kişilerin hak ihlallerinin giderilmesi, adli idarelerde dava açma ve açılan davadan haklarını isteyebilecek olması önemli bir güvencedir. Türkiye'de yasal haklar konusunda ulusal kuruluşlar olarak, dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uygunluğunu sağlamak ve başvuruları incelemek suretiyle 1990 yılında TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 2001 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı ve 2016 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı kurulmuştur” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Valilik Avukatı Duygu Kızılırmak tarafından da insan hakları konusunda konferans verildi.