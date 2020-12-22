Kastamonu'da 100 sosyal konutun temeli atıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 100 sosyal konutun temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi başlamıştı.

Proje kapsamında Tosya ilçesine 70 adet 2+1 ve 30 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 konut projesi onaylanarak, ön kayıtları alındı. Sosyal konutların ihalesi 6 Temmuz 2020 tarihinde yapıldıktan sonra yer teslimi yapılan yüklenici firma, inşaatın yapılacağı alana şantiyesini kurarak çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında hak sahipliği kuraları çekilen ve Temmuz ayında ihalesi yapılan sosyal konutların yapımı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tosya'da Dilküşah Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak olan 100 sosyal konutun temeli yüklenici firma tarafından atıldı.

Hak sahiplerinin merakla beklediği sosyal konutların temeli atılarak yapım çalışmalarına başlandı.