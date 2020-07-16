İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da 103 parça tarihi eser ele geçirildi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 103 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 103 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Daday ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve şahsın bu eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine şahsın evinde yapılan aramada içerisinde sikke, yüzük ve metal parçalarının da bulunduğu toplamda 103 parça tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Şüpheli 1 şahsa 2683 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.