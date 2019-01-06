Kastamonu'da 13 ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke geneline yaptığı kar yağışı duyurusunun ardından Kastamonu'da şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da merkez dahil 13 ilçede okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar, sokaklara çıkarak tatilin keyfini çıkardı.

Ülke genelinde etkili olmaya başlayan karlı hava Kastamonu'da il genelinde etkili olmaya başladı. Kastamonu Valiliği, kent merkezinde kar yağışının etkili olmasından dolayı 7 Ocak 2019 Pazartesi günü 13 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kızak ve poşetlerini alarak karın tadını çıkardılar. Kastamonu Belediyesine bağlı ekiplerde caddelerde kar temizleme çalışmalarına devam etti.

Çocukları ile birlikte kardan adam yapmaya çıkan Turgut Yapıcıoğlu, kar yağışının keyfini çıkardıklarını ifade etti. Turgut Yapıcıoğlu, “Evet bugün çocuklarımızla birlikte eğlenelim dedik. İşte çıktık akşam akşam. Eğleniyoruz işte. Valiliğimizde açıkladı. Yarın tatil. Bizde yarın çalışacağımız için onlarla birlikte eğlenelim dedik işte. Oynuyoruz öyle. Tabii ki çocuklar için mutluluk kartopu oynamak. Kardan adam yapmak. Onlar için büyük bir mutluluk. Bize göre zorluklar olsa da onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.

“Kar yağışını özledik”

Kar yağışı sonucu dükkanının önünü temizleyen Fırat Yılmaz ise kar yağışını özlediklerini ifade ederek, “Güzel karın yağışını zaten bekliyorduk. Biraz da geç kaldı. Keşke daha çok yağsa. O yağsın biz temizleriz. Kar yağışını özledik. Geçen sene de çok kar yağmamıştı. Bu sene inşallah daha fazla yağar” şeklinde konuştu.

Sude ve Semih Demir kardeşler ise kar yağışının tadının kayarak çıkardıklarını belirterek, “Karı çok özledim. Arkadaşlarım da oynamakta güzel. Poşetimin içine kar koydum. Kar yağması çok sevindirici. Heyecanlı arkadaşlarla kayması özlemiş oluyoruz bir yıl bekleyince kar yağışını. Okulların tatil olmasıyla daha heyecanlı olacak” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, şuana kadar Kastamonu'da il merkezi, Araç, Ağlı, Devrekani, Azdavay, İhsangazi, Küre, Bozkurt, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü tüm okullar, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde de sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.