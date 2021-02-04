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Kastamonu'da 133 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 133 şişe kaçak işçi ele geçirdi.



Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kastamonu'da il merkezinde, İstanbul bağlantılı sahte alkol imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada 133 şişe kaçak sahte alkollü içki, 125 litre içki yapımında kullanılan alkol maddesi ve 4,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ekipler, 13 şüpheli şahsa adli işlem yaptı. Ayrıca gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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