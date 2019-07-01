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Kastamonu'da 142 ünite kan toplandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Türk Kızılay’ına 142 ünite kan bağışı yapıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Türk Kızılay'ına 142 ünite kan bağışı yapıldı.


Üç aylık periyodik zaman diliminde kan bağışı düzenleyen Türk Kızılay'ı Cide ilçesinde Kan Bağışı Kampanyası düzenledi. İlçe merkezinde konuşlanan kan bağış tırında Kızılay Kastamonu Şubesinden gelen ekipler tarafından kan alımı yapıldı. Yoğun başvurunun olduğu kan bağışı kampanyasında 142 ünite kan toplandı.


Kan bağışı kampanyasına destek veren Cide Belediyesi personellerinden Erdem Demirce, ailesiyle birlikte kan bağışında bulunmaya geldiğini belirterek, “Manevi değeri ölçülmez bu hediyeleri almanın gururunu yaşıyorum. Kan bağışında bulunduğumuzdan ötürü eşimin ilk madalyası, benim iki madalyam oldu. Eşimle birlikte iyilikte yarışıyoruz. Herkesi bu yarışa davet ediyoruz. İnsanın yarışırken hem hayat kurtarmanın hem de manevi huzurun baş döndürücü rahatlığını hissedeceksiniz”dedi.

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