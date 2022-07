Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit kabirleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Kastamonu Şehitliği, protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyareti sonrasında ise gaziler, aileleri ve şehit aileleri ile il protokolü Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasında bir araya geldi. Düzenlenen anma törenine, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, İl protokolü, kurum müdürleri ve STK başkan ve yöneticileri ile şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Avni Çakır, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ndeki şeref defterine görüşlerini yazıp imzaladı. Vali Çakır, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bugün şeref defteri yazımda da belirttiğim gibi, 15 Temmuz 2022, hani FETÖ'nün darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü, aradan 6 yıl geçmiş. O günden itibaren, her Türk vatandaşının üzerindeki en büyük görevlerinden bir tanesi de o gece yaşananları, aziz Türk milletinin fedakârlığını, Cumhuriyet'ine ve demokrasisine sahip çıkmak için vermiş olduğu bu destansı mücadeleyi, gelecek nesillerimize en güçlü şekilde taşımak ve FETÖ terör örgütü gibi örgütlerin aslında gerçek amaçlarının ne olduğunu, yarınlarımıza sağlıklı bir şekilde aktarmak. Bu anlamda da her sene olduğu gibi bugün de Kastamonu ilimizde de bir takım etkinlikler ile, 15 Temmuz günümüzü yakışan bir şekilde beraber kutlayacağız. Sabahtan şehitlik ziyaretimiz oldu, 15 Temmuz'da Kastamonu nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'da yaşayan olmakla beraber şehit olan vatandaşlarımız, nitekim Kastamonu'da en çok gazi veren şehit veren illerin de başında geliyor. Bu, Kastamonu insanının tarihte olduğu gibi her zaman devletinin, milletinin, bayrağının emrinde olduğunu ihtiyaç duyduğunda çekince duymadan koşarak, devletinin milletinin hizmetinde olduğunun büyük bir göstergesidir” dedi.

Kastamonu'da vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında üzerine düşenin fazlasını yaptığını ifade eden Çakır, “Bu coğrafya zaten tarihte her zaman şehitler diyarı olmuştur. 15 Temmuz gazilerimiz var ilimizde yaşayan, dün onlarla bir araya geldik. Bugün de sabah şehitlik programımız ardından, derneğimiz akabinde inşallah Nasrullah Camii'nde Cuma namazı kılacağız. Hem 15 Temmuz hem de tüm şehitlerimizin maneviyatlarına törenimiz olacak. Akşam da Cumhuriyet Meydanı'nda, Kastamonu halkımızın da katılımıyla güzel bir tören icra edeceğiz. Hem o gün yaşananları tekrar yad edeceğiz, FETÖ'nün iç yüzünü kısa bir şekilde vatandaşlarımıza konuşmacılar anlatacak. İlahiler, kahramanlık türküleri, Cumhurbaşkanımızın halka hitaplarının yadsıması şeklinde gece 12, hatta sabah ezanlarına kadar süren bir takım törenlerimiz olacak. Neticede Kastamonu insanı 15 Temmuz'da da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, meydanları doldurdu ve Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahipliğini bir kez daha en üst seviye de gösterdi, bugün de inşallah meydanları hep beraber dolduracağız, büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla bugün halkımızın vermiş olduğu mücadeleyi tekrar yaşayacağız, şehitlerimizi de yad edeceğiz, gazilerimize de tekrar minnet ve şükranlarımızı ifade edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikler, Nasrullah Camii'ndeki mevlid programı ile devam etti.