Kastamonu'da 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezinde 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 248 kilometrelik yol ağının kapalı olduğu Kastamonu'da kar örtüsü 25 ila 35 santimetre arasında değişiyor.

Kar yağışının ardından 6 personel, 3 adet greyder ve 3 adet kar bıçaklı kamyon ile kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.