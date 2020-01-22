Kastamonu'da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren bir şahsın üst aramasında 195.11 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda bir şüpheli şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Bunun üzerine takibe alınan şahıs, Kastamonu'da yakalanarak yapılan üst aramasında 195.11 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.