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Kastamonu'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde tarlaya ekilmiş halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tarlaya ekilmiş halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesine bağlı Çırdak köyünde ikamet eden S.A. isimli şahsın kendisine ait arazide yasa dışı kenevir ektiğini tespit etmeleri üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilirken, olayla ilgili S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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