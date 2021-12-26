Kastamonu'da 2 bin 600 kişiye Amatör Denizci Belgesi verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Liman Başkanlığı tarafından 2 bin 600 kişi Amatör Denizci Belgesi, 512 kişi de Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü belgesi almaya hak kazandı.

İnebolu Liman Başkanı Ergün Kayalı, İnebolu Belediyesi Sinema Salonunda verilen eğitim ve sınav öncesi yaptığı konuşmada amatör denizcilik ile ilgili temel eğitim programlarının devam ettiğini söyledi. Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazanan adayların 24 metreye kadar olan tüm özel ve amatör tekneleri kullanma yetkisine sahip olacağını ve eğitimlerin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti. Sınava 85 kişinin katıldığını belirten Kayalı, "Bakanlığımızın bu eğitimlerdeki hedefi cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, insanlarımızın yüzünü denize çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamaktır" dedi.

Kayalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnebolu Liman Başkanlığımız tarafından şuana kadar toplamda 25'e yakın Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü sınavları gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitim sınavlarında toplamda 2 bin 600 vatandaşımız Amatör Denizci Belgesi almaya ve 512 vatandaşımızda Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü belgesini almaya hak kazandı" diye konuştu.