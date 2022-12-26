Kastamonu'da 2 ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köyde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyü Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadettin Yıldız ve Ahmet Yıldız'a ait, bitişik vaziyetteki 2 evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evleri kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı köyde 6 gün önce de Mehmet Sandıkcıoğlu isimli vatandaşa ait ev, yangında kullanılamaz hale gelmişti.