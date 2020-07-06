Kastamonu'da 2 köy daha karantina altına alındı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantina altına alındı.

Küre Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada halk sağlığını korumak ve yeni tip korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Küre'de İğdir köyü ile Curalar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı, söz konusu köylere giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği bildirilerek, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı kaydedildi. Son alınan karantina kararlarının ardından Kastamonu'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 6'ya yükseldi.