Kastamonu'da 201 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle il genelindeki 201 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kentin yüksek kesimlerinde 50 santimetreye kadar ulaştı.

Kastamonu'da kar yağışı gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaların yaşanmasına sebep oldu. Kar yağışı sonrasında il merkezinde 38, Ağlı'da 7, Araç'ta 8, Azdavay'da 16, Bozkurt'ta 12, Cide'de 17, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 7, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 17, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 14 ve Şenpazar'da 19 olmak üzere toplam 201 köy yolu ile yaklaşık 2 bin 454 kilometrelik yol ağı ulaşıma kapandı. Kastamonu'nun yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 ila 50 santimetre aralığında değişiyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu bölgede 14 greyder, 4 loder, 4 kar bıçaklı kamyon ve 21 ekiple kar mücadelesini sürdürüyor.