Kastamonu'da “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” dolayısıyla konferans düzenledi

Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” münasebetiyle düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, “Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, her alanda Türkiye'yi aşan iddialara sahip olacaksınız aynen Fuat Sezgin'in yaptığı gibi” dedi.

Kastamonu'nun İnebolu Belediyesi tarafından “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” münasebetiyle “Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz ve İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları” konulu konferans düzenlendi. 25 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen konferansa Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinasyon Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin, 20'nin üzerinde dilde okuyup araştırma yapmıştır”

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1960 darbesinden sonra üniversiteden atıldıktan sonra Müslüman bilim insanlarının yerini araştırmak için delillendirmek için günde 17 saat çalışmış, herhangi bir dilde araştırma yapması gerektiği zaman o dili öğrenmiş, 20'nin üzerinde dilde okuyup araştırma yapabildiğini biliyoruz. Sadece o GAS dediğimiz eser 17 ciltlik bir eser onun dışındaki eserler ayrı. Bu 17 ciltlik eserin içerisinde özellikle coğrafyadan 7 cilt yazmıştır ve o hesaplamaları yapabilecek o haritaları çizebilecek matematik bilgisi sadece Müslümanlarda vardır ve bunu belgelendiriyor. Dolayısıyla bunları hesaplayabilmek araştırabilmek için hem haritacılık bilgisi hem matematik bilgisi hem de coğrafya bilgisi gerektirir. Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatının 75 yılını günde 17 saat çalıştırarak bu işe adadığı için bunları yapabilmiştir. Fuat Sezgin yaşadığı Frankfurt'ta çalıştığı enstitü, oturduğu ev bir de havaalanıyla tren istasyonu dışında gezip tozmamıştır ve günde bir tas çorbadan başka doğru dürüst yemek yememiştir. Bizim bizzat tanığımız bizzat hayatına şahitlik ettiğimiz bir bilim insanından bahsediyoruz” dedi.

“Hayatlarınızı inandığınız davalar için vakfedin”

Öğrencilere hayatlarını mal, mülk ve mevki için harcamamaları çağrısında bulunan Erdoğan, “Arkadaşlar hayatlarınızı inandığınız davalar için vakfedin, feda edin. Hayatlarınızı sadece zenginlik için sefa için mal için makam için mevki için iş ve güç için harcamayın. Muhakkak dertlendiğiniz dert edindiğiniz işte vatansa vatan, işte insanlığa hizmet insanlığa hizmet, ilimse bilimse o ama muhakkak inanarak dertlenerek hayatımızı baş edeceğimiz amaçlarımız olsun. Kendimizden başkalarına fayda için gayret ettiğimiz koşturduğumuz amaçlarımız olsun. Fuat Sezgin hayatını bilime adamıştır Müslümanların tarihindeki yerini bütün dünyaya anlatmak için çalışmıştır” diye konuştu.

“Türkiye artık bilimde de teknoloji de atılımlar yapmaya başladı”

“Bizler Birinci Dünya Savaşında kaybettik ondan önce de Balkan Savaşlarında kaybettik” diyen Erdoğan, “20 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye geriledik ve bunun sonucunda aslında bir travma yaşadık. Biz Kurtuluş Savaşımızı kazandık, Kastamonu nice şehitler verdi, İnebolu ne büyük mücadeleler verdi. Bu Kurutuluş Savaşını kazandık muzaffer bir millet olduğumuzu görmek yerine bizim aydınlarımız maalesef bizi bu aşağılık kompleksine soktular. Şimdi görüyoruz ki 20'inci yüzyılda kendilerini ayrı sanıp inancımızla, dinimizle, değerlerimizle kavga eden kesimler bilimde bu ülkeyi hiçbir yere getirmediler. Kaç tane bu dünyada isim yapmış akademisyen üretti bu zihniyet, kendini aydın sanan kendini entelektüel sanan bu zihniyet hangi bilim insanını yetiştirdiler. Parmakla zor gösterirsiniz ama şimdi 17 yıldır Türkiye'yi yöneten bu ülkenin inancıyla, maneviyatıyla, değerleriyle kavgalı olmayan iktidar var. Bu iktidar döneminde ekonomi bir yandan büyüdüğü birçok gecikmiş hizmet yerine getirildi. Şimdi artık bilimde de Türkiye teknoloji de atılımlar yapmaya başladı” dedi.

“Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, her alanda Türkiye'yi aşan iddialara sahip olacaksınız aynen Fuat Sezgin'in yaptığı gibi” diyen Erdoğan, “Fuat Sezgin'in bütün dünya çapında çalışmasıyla kalitesiyle kendini ispat etmiştir sizler de öyle olacaksınız. Ben İnebolu'da yaşıyorum, ben Türkiye'de yaşıyorum ben bu vizyona ben ufka yetişemem, benim imkânlarım buna yetmez demek yok. İşte Fuat Sezgin Bitlis'te doğdu Almanya'ya kadar gitti. Bütün hayatını o hedefe odakladı adadı ve muvaffak oldu. Fuat Sezgin bugün Gülhane Parkının içerisinde hem müzesiyle hem kütüphanesiyle ismini yaşatıyor. Hayalci olmayacağız ayaklarımız yere basacak ama hedeflerimizi ulaşamayacağımız yerlere koymaktan asla geri durmayacağız” şeklinde konuştu.

“Anavatan söz konusu ise gerisi teferruattır”

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise, şöyle konuştu:

“Ömrünü İslam dini tarihin gelişmesini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin burada bir araya geldik. Milli mücadelenin kahraman kayıkçılarının torunlarısınız. Sizler İnebolu'yu istihlak etmeye çalışan İngiliz gemilerine kayıklarla mücadele eden kağnılarla mücadele eden İnebolu'nun evratlarısınız. Anavatan söz konusu ise gerisi teferruattır diyen İnebolulu kayıklardır. Şu Çılgın Türkler lakabı İnebolu için söylenmiştir. Böyle güzel bir ülkenin böyle güzel bir memleketin öğrencileri olmak gurur duymalısınız.”

“Endüstri Meslek Lisesi yıkılıp yerine yeni okul yapılacak”

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da, “Sevgili gençler bu tür toplantıların sizlerin hayatınızda bir durum noktası olabilecek kazanımları sizlere sağlayacağını düşüyorum. Belki de burada dünyaya bakış açınız değişecek, geleceğiniz çok önemli planlar aklınızda olacak. Burada İnebolu'muza bir müjde vermek istiyorum. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı İnebolu hemşehrimiz Mecit Çetinkaya beyefendi İnebolu Endüstri Meslek Lisesinin yıkılarak yerine yeni bir lise yapmayı taahhüt etti. Onunda müjdesini sizlere vermek istiyorum. Bu toplantımız cenabı Allahtan hayırlara vesile olasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve eserleriyle ilgili sunumlar yapıldı. Sunumların sonunda öğrencilerin cep telefonlarıyla katıldıkları bir bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini veren Bilal Erdoğan, ilk 10'a giren öğrencilerin vakıf tarafından İstanbul'a götürülerek müze ve kütüphanelerin gezdirileceğini bildirdi. Daha sonra 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, "Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz" konulu konferans verdi.