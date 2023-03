Kastamonu'da 2,5 saatte binden fazla ürün satıldı, geliri depremzedelere bağışlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kamu kurumları ve tüm ilçe halkının katılımıyla düzenlenen yardım panayırında 2,5 saatte binden fazla ürün satıldı. Elde edilen 50 bin liralık gelir ise deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'ın yardım hesabına aktarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde kamu kurumları başta olmak üzere ilçede yaşayan vatandaşların da katılımıyla yardım panayırı düzenlendi. Cide Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen yardım panayırında ilçedeki vatandaşların da desteği ile çeşitli ürünler yapıldı. Ayrıca Cide ilçesine özgü sarı yazma gibi el emeği ürünlerin de satışa sunulduğu yardım panayırında binden fazla ürün sergilendi. Panayırdaki ürünlerin 2,5 saat içerisinde tümü satıldı. Satılan ürünlerden elde edilen 50 bin 225 TL gelir ise deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'ın yardım hesabına aktarıldı.

Yardım panayırına katılan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, yardım panayırının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Depremin ilk gününden itibaren her konuda desteklerini esirgemeyen tüm Cideli hayırseverlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm kazancımızı AFAD koordinasyonunda ramazan kolisi olarak depremzedelere göndereceğiz”

Kastamonu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, “Ben de bir depremzede olarak bu işe gönül verdik. Kaymakamımızın onayıyla yaklaşık 10 gündür bu işi yaparak bir yardım panayırı düzenlemeye karar verdik. Sadece sporcuların yapacağı bir düzenleme değil, dernekler, siyasi partiler, kurumlar hepsini hedefleyen bir çalışma yaptık. Allah nasip ederse buradaki tüm kazancımızı AFAD koordinasyonunda ramazan kolisi olarak depremzedelere göndereceğiz. Herkes el birliğiyle canı gönülden elini taşın altına koyacağını söylediler. Şu an hepsi burada gönüllü olarak çalışıyor. Ben dahil herkes bir şeyler yapmaya çalıştı, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu ürünlerin hepsini gönüllüler yaptı. Buradaki yiyecek ve ürünlerin hiç birine ücret ödenmedi. Yaklaşık bir buçuk senedir buradayım Cide halkının bu kadar destek vereceğini tahmin bile edemiyordum” dedi.

S.S. Cide Kadın Girişimciler ve Üreticiler İşletme Kooperatifi Başkanı Sebahat Aycin ise “Cide'mizin birlik ve beraberliğinin ortaya çıkması için teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızla beraber yaptığımız ürünleri burada atıp tüm gelirleri yardım kasasına teslim edeceğiz. Depremzedelerin yaralarını birlikte beraber sarmaya çalışıyoruz. Biz güzel bir ülkeyiz, bununda üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

S.S. Sarı Yazma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yüksel Güçerdem de, “Etkinliğimiz, Cide Kaymakamlığımız öncülüğünde düzenlendi. Depremzedelere destek maksatlı Sarı Yazma Kadın Kooperatifi'miz olarak, elimizdeki ürünleri yeterince yaptık. Bizlerde gece uyumadan onların acısını paylaşarak, ne yapabiliriz derdindeyiz. Her gün depremzedeler için ne yapabiliriz bunu düşünüyoruz. Bu etkinliğe de destek verdik. İnşallah onlara bir yardımımız olduysa onlara dokunabilirsek ne mutlu bize. Yılın ilk aşuresini yaptık. Herkes gelip yesin diye. Ayrıca etli dolma sardık. Et biraz pahalı ama paraya kıyıp dolma sardık. İnşallah hayırlısı olur. Depremzedelerin yararına iyi bir etkinlik olur inşallah” şeklinde konuştu.

Atatürk İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Kadriye Turhan ise, “Cide Kaymakamlığının öncülüğünde yardım panayırı düzenlendi. Bizlerde okullarımız, idarecilerimizle, okul aile birliğimizle, sınıf temsilcileri ve velilerimizle seve seve gönüllü olarak bizimde ufakta olsa bir katkımız olsun diye evlerde elimizden geleni yaptık ve buraya getirdik. Umarım çok güzel bir şekilde buradan gelir elde edilir. İhtiyaç duyulan deprem bölgesine ulaştırılır. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza kolaylık versin. Her zaman onların acısını içimizde hissediyoruz. Zorluklarını çok iyi anlıyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar yapacağız. Depremden etkilenen illerimizin yanında ve arkalarındayız. Bizler depremzedelerimizin yanlarındayız. Güçlü olsunlar, bu zor günler elbette geçecek. Elbette güneş doğacak. Bizler, her zaman her şekilde onlarla birlikteyiz, beraberiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Hilal Salcı da, “Yardım panayırına Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, Cide Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı” şeklinde konuştu.