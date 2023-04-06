İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen ve aynı istikamette seyir halendeki 3 araç çarpıştı. Kazada araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı.


Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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