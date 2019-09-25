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Kastamonu'da 3 ayrı eve giren hırsızı jandarma yakaladı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde farklı zamanlarda 3 eve girerek hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde farklı zamanlarda 3 eve girerek hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hacımehmet ve Erkekarpa köylerinde geceleri sahiplerinin bulunmadığı evlere girerek hırsızlık yapıldığı yönünde şikâyetleri üzerine İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Özellikle boş evleri seçen hırsızın yakalanması için İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı timleri yaptıkları titiz çalışma sonrasında şahsın kimliğini belirledi. Hırsızlık zanlısı jandarma ekipleri tarafından İnebolu ilçe merkezinde yakalandı. Üç ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Köylülerin korkulu rüyası haline gelen hırsızın yakalanması sonrasında rahat bir nefes alan köy halkı, titiz çalışma göstererek hırsızın yakalanmasını sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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