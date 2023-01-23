Kastamonu'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi

Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafındn düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. Yarışmada ilk üç sırayı alan Cemal Akay, Satı Ekici, M

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu tarafından verildi. Ödüllerini alan sporcular Mayıs ayında Ankara'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.