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Kastamonu'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi

Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği’nde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde sporcular kıyasıya mücadele etti.


Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafındn düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. Yarışmada ilk üç sırayı alan Cemal Akay, Satı Ekici, M


Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu tarafından verildi. Ödüllerini alan sporcular Mayıs ayında Ankara'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

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