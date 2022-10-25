Kastamonu'da 3 bin metrekarelik yaşam alanının temeli atıldı

Kastamonu'da içerisinde oyun alanları, kamelyalar, yürüyüş alanlarını barındıracak 3 bin metrekarelik yaşam alanının temeli atıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 3 bin metrekare alan üzerine yaşam alanı inşa ediliyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılacak ve içerisinde oyun alanları, kondisyon setleri, kamelyalar ve yürüyüş alanlarını barındıracak yaşam alanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Yapımı tamamlanan semt sahasının da yer aldığı parkın toplam alanı ise 5 bin 250 metrekare olacak. Tamamlanacak proje ile bölgede yaşayan vatandaşların modern bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor.

“Temelini attığımız bu projelerin inşallah devamı da gelecek”

Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, projeleri hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "Burası küçük bir yer değil. Yaklaşık 5,5 dönümlük bir alan. Kamelyaları olacak, yürüyüş yolu olacak, oyun alanları olacak. Her kesimin rahat edebileceği bir yaşam alanı olacak. Burası herkesin nefes alabileceği ve huzur duyacağı bir yaşam alanı olacak. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Mahallemize söz vermiş olduğumuz pazar yeri alanı içinde ufak tefek sıkıntılar yaşasakta sorunları çözme noktasında gayret gösteriyoruz. Aslında orasının temeli de 2-3 ay öncesinden atılacaktı fakat bir yüksek gerilim hattından dolayı işler biraz uzadı. Bu sorunu çözdüğüm an inşallah temelini hemen atacağız. İnşallah en kısa sürede de pazaryerini bitirmiş olacağız. Bizler başladığımız ve söz verdiğimiz işleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Bu işlerde çok ciddi emekleri geçen belediye çalışanlarımız var, başkan yardımcılarımız var, belediye meclis üyelerimiz var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu temellerini attığımız projelerin devamı da bundan sonra gelecek” dedi.

Konuşmanın yaşam alanının temeli dualarla atıldı.