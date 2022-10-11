Kastamonu'da 3 katlı binada korkutan yangın

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesine bağlı Aktaş Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Temeltaşı isimli vatandaşa ait üç katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın çatısını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday ve Eflani ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çıkan yangında binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bacanın tutuşması neticesinde çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.