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Kastamonu'da 30 bin metre fiber kablo çekilecek

Kastamonu Belediyesi tarafından Akıllı Şehir Projesi kapsamında 30 bin metre fiber kablo çekimi yapılacak.


Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioglu'nun talimatı ile hazırlanan Akıllı Şehir Kastamonu Projelerinin altyapısını teşkil eden fiber optik kablo uygulama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Servis Birimleri ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün ortak çalışması ile gerçekleştirilen projenin ilk etabı 2020 yılı içerisinde tamamlanacak. Proje dahilinde 30 bin metre fiber kablo çekimi gerçekleştirilecek.

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