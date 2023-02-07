Kastamonu'da 318 köy yolunu ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası 318 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 318 köye ulaşım sağlanamıyor. İlçe merkeziyle birlikte 17 ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla toplam 3 bin 896 kilometre yol ulaşıma kapandı. Ekipler, karla kapanan köy yollarını açmak için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 10, Azdavay'da 40, Bozkurt'ta 9, Cide'de 3, Çatalzeytin'de 6, Devrekani'de 45, Doğanyurt'ta 22, Hanönü'nde 10, İhsangazi'de 12, İnebolu'da 40, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 27, Seydiler'de 14, Şenpazar'da 19 ve Taşköprü'de 8 olmak üzere toplam 318 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.