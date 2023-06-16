Kastamonu'da 38 adrese eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince 38 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı, diğer şahıslar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.