Kastamonu'da 4-6 Yaş Kur'an kursu açıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an kursu açıldı.

Küre İlçe Müftülüğüne bağlı Küre Anaokulu bünyesinde 4-6 Yaş Grubu çocuklarına eğitim verecek olan Kur'an Kursu açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, İlçe Müftüsü Murat Selci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Yılmaz, din görevlileri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimi öncesinde Akşemsettin Camii Müezzin-Kayyımı Ali Yazar Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İlçe Müftüsü Murat Selci'nin duası ile 4-6 Yaş Kuran Kursu açıldı. Açılışta konuşmasını yapan ilçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, "Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir Hatırlatmasından Mübarek eğitim yuvasında inşallah vatana, millete ve bütün insanlığa faydalı olacak evlatlar yetişeceğine biz hüsnü niyetle inanıyoruz ve şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan İlçe Müftüsü Murat Selci ise, "Bu güzel mekanda çocuklarımız Kur'anı Kerim öğrenecekler. 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında çocuklar Kur'an-ı Kerim ile tanışıp değerler eğitimi alacaklar. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimiz, çocuklarımıza yapacağımız her yatırım ailemize, kendimize, memleketimize ve geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır" diye konuştu.