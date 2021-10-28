İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette bulunan 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.