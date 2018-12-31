Kastamonu'da 4 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan ve Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kampanya kapsamında Kastamonu'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kastamonu' da hizmet veren bir alışveriş merkezinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtım programında konuşan Kastamonu Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Şentürk, etkinliğin amacının ağaç sevgisinin pekiştirilmesi olduğunu belirtti. Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Şentürk, “Dünyanın birçok yerinde yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Tabii ki yılbaşı kutlaması deyince akla noel ağacının süslenmesi geliyor. Bu noel ağaçlarının süslenilmesi için tedarik edilen çamların bir kısmı fidanlıklardan bedeli mukabelede anlıyor. Bunun yanı sıra birde suni olarak çam ağacı şeklinde olan fidanlar var onlardan tedarik ediliyor. Yalnız bazı insanlarda tabi ormanlarımızdaki ağaçları keserek usulsüz kesim yaparak faydalanıyorlar. Tabi biz bunların karşısındayız. Özellikle bölge müdürlüğü olarak gerekli önlemleri aldık. Koruma tedbirlerimizi arttırdık. Bu etkinliğimizin amacı öncelikle ağaç sevgisini pekiştirmek yeni yılımıza ağaç keserek değil fidan dikerek girelimdir. 81 ilde yani ülkemizin her bir ilinde eş zamanlı olarak en az 4000 adet fidan dağıtımı yapılmaktadır” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ceviz, çam ve ladin ağaçlarının dağıtımı gerçekleştirildi.