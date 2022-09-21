Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonunun deposunda ölçüm yaptı. Yapılan ölçüm neticesinde 4 bin litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Akaryakıt deposu mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.