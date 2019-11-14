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Kastamonu'da 4 hektarlık ormanlık alan yandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Karacaören Köyü Örencik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Yangına ilk müdahalede bulunan Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümesi üzerine Kastamonu, Araç ve Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğünden arazöz takviyesi istedi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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